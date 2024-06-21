Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника Антона Миранчука, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

Ранее издание Metaratings сообщило, что 28-летний футболист склоняется к подписанию нового контракта с «Локомотивом».

«Переговоры? Если что-то будет, то это будет очень дорого. Потому что это не продление игрока, а покупка. У нас есть определенные пожелания и условия. Поговорим с клубом, доведем их позицию до игрока, а дальше будем решать», — сказал Шпинев «СЭ».

В минувшем сезоне Миранчук провел 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 7 голевых передач. Контракт полузащитника с железнодорожниками рассчитан до конца июня.