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Сегодня, 12:48

Агент Миранчука — о возможном переподписании контракта с «Локомотивом»: «Будет очень дорого. Потому что это не продление, а покупка»

Агент Антона Миранчука рассказал о возможном переподписании контракта с «Локомотивом»
Константин Белов
Корреспондент
Антон Миранчук.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника Антона Миранчука, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

Ранее издание Metaratings сообщило, что 28-летний футболист склоняется к подписанию нового контракта с «Локомотивом».

«Переговоры? Если что-то будет, то это будет очень дорого. Потому что это не продление игрока, а покупка. У нас есть определенные пожелания и условия. Поговорим с клубом, доведем их позицию до игрока, а дальше будем решать», — сказал Шпинев «СЭ».

В минувшем сезоне Миранчук провел 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 7 голевых передач. Контракт полузащитника с железнодорожниками рассчитан до конца июня.

Антон Миранчук
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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