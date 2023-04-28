Агент Гаргаев: «Дзюба — лучший нападающий России последних десятилетий»

Агент Анзор Гаргаев, который представляет интересы полузащитника турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, высказался о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе.

«Я всегда говорил, что Дзюба — лучший нападающий России последних десятилетий. Для меня было удивительно, что, когда Дзюба расторг контракт с «Аданой», за него не боролись российские клубы. «Локомотив» молодец, что среагировал. Дзюба в плане спорта парень очень амбициозный. Практика показывает, что они угадали. Очень мастеровитый футболист», — приводит слова Гаргаева Metaratings.ru.

С августа по ноябрь 2022 года Дзюба выступал за «Адану Демирспор». В составе турецкого клуба нападающий провел 5 матчей, отметившись в них 1 забитым голом.

В феврале 2023 года 34-летний форвард на правах свободного агента подписал контракт с «Локомотивом».