Агент Арбузова рассказал, что договорился о контракте с ЦСКА с течение часа

Футбольный менеджер Алексей Сафонов, который представляет интересы полузащитника ЦСКА Ярослава Арбузова, рассказал, как проходили переговоры с клубом о подписании нового контракта.

«Это уже второй его контракт с клубом, ранее Ярослав играл в молодежке, теперь подтянулся к основной команде. Проблем в переговорах с клубом не было, поговорили с Мовсесьяном и примерно за час подписали контракт. Команда вчера прилетела со сборов — Ярослав готовится к возобновлению сезона. Когда ждать дебюта? Все зависит от тренера, Ярослав полностью готов. Впереди матчи на Кубок и чемпионат, поэтому в команде возможна ротация. Будет много зависеть от его тренировок. Учитывая серьезное отношение Арбузова к футболу и креативные качества Ярослава на поле — он мне чем-то напоминает Дзагоева, то дебют нельзя исключать уже в самое ближайшее время», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Первый контракт с клубом Арбузов подписал еще в 2021 году, а за Академию красно-синих выступал с 2019-го.

В сезоне-2022/23 россиянин провел 13 матчей за молодежный состав армейцев в Молодежной футбольной лиге и отдал 1 голевую передачу.