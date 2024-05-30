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Сегодня, 19:24

Агент Арчегов назвал трех лучших игроков минувшего сезона РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Марат Арчегов назвал трех лучших игроков минувшего сезона РПЛ-2023/24.

«Тюкавин. Потому что он реально очень крутой сезон проводит. Сафонов. Все-таки у него в этом году ошибок практически не было, насколько я помню. Глушенков. Потому что он на рекорд идет в плане ассистов. Я думаю, что если оценивать именно по результатам, то вот эти три игрока лучшие», — приводит слова Арчегова Legalbet.

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин был признан лучшим игроком сезона-2023/2024.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар». Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо».

Источник: Legalbet
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
Константин Тюкавин
Максим Глушенков
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