Агент Захаряна: «Переход Арсена в «Галатарасай»? Мне ничего об этом неизвестно»

Сегодня, 21:08
Агент Павел Андреев, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, опроверг переход своего клиента в «Галатасарай».
Ранее сообщалось, что между клубами достигнута договоренность. Сумма перехода составит 11 миллионов евро плюс 2 миллиона в качестве бонусов.
«Мне ничего об этом неизвестно. Арсен остается в «Динамо»? На данный момент да», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне 19-летний хавбек провел за «Динамо» 22 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Контракт Захаряна с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.