Агент Захаряна: «Переход Арсена в «Галатарасай»? Мне ничего об этом неизвестно»

Агент Захаряна опроверг информацию о переходе полузащитника в «Галатасарай»

Агент Павел Андреев, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, опроверг переход своего клиента в «Галатасарай».

Ранее сообщалось, что между клубами достигнута договоренность. Сумма перехода составит 11 миллионов евро плюс 2 миллиона в качестве бонусов.

«Мне ничего об этом неизвестно. Арсен остается в «Динамо»? На данный момент да», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний хавбек провел за «Динамо» 22 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Контракт Захаряна с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.