Асанович: «Сложно сказать, усилит Илич «Спартак» или нет»

Сербский агент Ненад Асанович поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Спартак».

«Сложно сказать, усилит ли Илич «Спартак». И вообще, возможна ли будет эта сделка», — цитирует Асановича «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету Ивана Илича 13 матчей, один гол и одна результативная передача. Контракт футболиста с «Торино» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего серба в 18 миллионов евро.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что московский клуб готов заплатить за футболиста более 20 миллионов евро. В июле 2024 года серб мог перейти в «Зенит».