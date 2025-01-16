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Сегодня, 18:43

Асанович: «Сложно сказать, усилит Илич «Спартак» или нет»

Сергей Ярошенко
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Сербский агент Ненад Асанович поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Спартак».

«Сложно сказать, усилит ли Илич «Спартак». И вообще, возможна ли будет эта сделка», — цитирует Асановича «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету Ивана Илича 13 матчей, один гол и одна результативная передача. Контракт футболиста с «Торино» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего серба в 18 миллионов евро.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что московский клуб готов заплатить за футболиста более 20 миллионов евро. В июле 2024 года серб мог перейти в «Зенит».

Источник: РБ Спорт
Иван Илич
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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