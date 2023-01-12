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Сегодня, 10:43

Агент Башича: «Иван точно остается в «Оренбурге»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Асхат Идризович, представляющий интересы полузащитника «Оренбурга» Ивана Башича заявил, что его клиент не намерен менять клуб.

«В начале недели Иван прилетел в Москву, прошел медобследование вместе с остальными футболистами. Могу точно сказать, что Башич остается в «Оренбурге». Для меня странно, что ушел Сычевой. Я регулярно смотрел матчи команды и был уверен, что они закончат сезон в пятерке. Но там есть хорошие футболисты и без него. Надеюсь, у Ивана будет больше игровой практики после перерыва, но решение принимать тренеру», — приводит слова Идризовича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 20-летний боснийский футболист сыграл в составе «Оренбурга» 13 матчей, отметился голом и 3 результативными передачами. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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