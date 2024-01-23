Агент Аванесяна заявил, что игрок на данный момент остается в «Балтике»

Агент Антон Железняков, представляющий интересы полузащитника «Балтики» Тиграна Аванесяна, прокомментировал будущее своего клиента.

«Тигран сейчас работает в «Балтике». Тренируется со всеми на сборах в Турции. По его будущему нет конкретики, он остаётся в «Балтике» на данный момент», — цитирует Железнякова Metaratings.

21-летний хавбек является воспитанником ЦСКА. Он перешел в калининградский клуб летом прошлого года. В текущем сезоне Аванесян провел 10 матчей за «Балтику» во всех турнирах, отличившись одним голом.