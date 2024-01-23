Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:48

Агент Аванесяна заявил, что игрок на данный момент остается в «Балтике»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент Антон Железняков, представляющий интересы полузащитника «Балтики» Тиграна Аванесяна, прокомментировал будущее своего клиента.

«Тигран сейчас работает в «Балтике». Тренируется со всеми на сборах в Турции. По его будущему нет конкретики, он остаётся в «Балтике» на данный момент», — цитирует Железнякова Metaratings.

21-летний хавбек является воспитанником ЦСКА. Он перешел в калининградский клуб летом прошлого года. В текущем сезоне Аванесян провел 10 матчей за «Балтику» во всех турнирах, отличившись одним голом.

Источник: Metaratings
Футбол
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Медведев рассказал о выступлении на Australian Open 2024
Россиянки Андреева и Тимофеева проиграли в четвертом круге Australian Open
Министр обороны ФРГ призвал Германию готовиться к возможной войне с Россией
Лавров исключил иное развитие событий на Украине при президентстве Трампа
Зеленский предложил лишать гражданства получивших паспорт РФ украинцев
СМИ сообщили о звуках взрывов в Киеве
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Божович — о борьбе за чемпионство в РПЛ: «Я на стороне Галицкого — он заслужил первый трофей»

Массимо Каррера: «Лучший игрок чемпионского «Спартака»? В моей команде все были сильны»