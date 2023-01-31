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Сегодня, 15:32

Агент Азмуна не исключил возвращения футболиста в «Зенит»

Алина Савинова
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Футбольный агент Арманду Дурн ответил на вопрос, возможно ли возвращение иранского нападающего Сердара Азмуна в «Зенит».

«В последние дни трансферного окна все возможно. Но на самом деле есть огромный интерес со стороны «Марселя», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Сегодня, 31 января, журналист Иван Карпов сообщил, что Азмун может вернуться в «Зенит», если трансфер в «Марсель» не состоится.

Азмун выступал за сине-бело-голубых с 2019 года, а в начале 2022-го перебрался в «Байер». В текущем сезоне форвард провел за «Байер» 13 матчей, в которых отметился 2 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-azmuna-zenit-v-poslednie-dni-transfernogo-okna-vse-vozmozhno/

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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26%

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23%

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19%

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1.81
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ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Сердар Азмун
Футбол
ФК Зенит
ФК Марсель
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