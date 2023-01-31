Агент Азмуна не исключил возвращения футболиста в «Зенит»

Футбольный агент Арманду Дурн ответил на вопрос, возможно ли возвращение иранского нападающего Сердара Азмуна в «Зенит».

«В последние дни трансферного окна все возможно. Но на самом деле есть огромный интерес со стороны «Марселя», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Сегодня, 31 января, журналист Иван Карпов сообщил, что Азмун может вернуться в «Зенит», если трансфер в «Марсель» не состоится.

Азмун выступал за сине-бело-голубых с 2019 года, а в начале 2022-го перебрался в «Байер». В текущем сезоне форвард провел за «Байер» 13 матчей, в которых отметился 2 результативными передачами.