Агент Азмуна рассказал, что не получал предложений из России по игроку

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Футбольный агент Арманд Дурн заявил, что пока не получил предложений из России по Сердару Азмуну.
«Пока не видел ни одного официального предложения по Азмуну из России», — заявил Дурн «РБ Спорт».
Сообщалось, что футболист мог перейти в «Марсель», но трансфер сорвался.
В нынешнем сезоне Азмун провел 13 матчей в составе «Байера», отметился двумя результативными передачами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования