Агент Азмуна заявил, что не общался с «Зенитом» в это трансферное окно

Арманд Дурн, агент форварда «Байера» Сердара Азмуна, заявил, что слышал об интересе к футболисту со стороны «Зенита» только от других людей.

«Я знаю об интересе «Зенита» к Сердару от других людей, но мы не общались с «Зенитом» в это трансферное окно», — приводит «РБ Спорт» слова Дурна.

Ранее Sport24 сообщил, что представители «Зенита» связывались лично с Азмуном. По информации источника, в петербургском клубе готовы предложить футболисту зарплату около 3 миллионов евро за сезон.

Азмун выступал за «Зенит» с января 2019 года по январь 2022 года, после чего перешел в «Байер». В июле стало известно, что иранский футболист получил мышечную травму на сборах немецкой команды и выбыл на 6-8 недель.