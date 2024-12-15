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Сегодня, 21:37

Агент Бабича рассказал о состоянии здоровья защитника

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент защитника «Спартака» Срджана Бабича Мануэль Стоянович в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья футболиста.

«Бабич чувствует себя хорошо. Сроки восстановления 4-5 недель», — сказал Стоянович «СЭ».

28-летний футболист получил травму 15 ноября в матче группового турнира Лиги наций против сборной Швейцарии (1:1). Однако после этого он принял участие во всех играх московской команды в РПЛ. В начале декабря он перенес операцию на колене в одной из клиник Белграда.

Всего в этом сезоне за «Спартак» Бабич провел 19 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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