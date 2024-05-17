Агент Бабича уверен, что Станкович выиграет титул со «Спартаком»

Мануэль Стоянович, агент защитника «Спартака» Срджана Бабича, считает хорошим выбором Деяна Станковича на пост главного тренера московской команды.

«Станкович — хороший выбор для «Спартака», он выиграет титул в следующем году, потому что где бы он ни работал, он выигрывал титулы! Конечно, футболистам всегда приятно работать с таким тренером, как Станкович. Они здесь ради общей цели — занять первое место в следующем сезоне и выиграть Кубок», — цитирует агента Metaratings.ru

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».

После 28 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 46 очками. Исполняющим обязанности главного тренера московской команды является Владимир Слишкович.