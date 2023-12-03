Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:03

Агент: «Бальбуэна счастлив в «Динамо». Об уходе нет смысла говорить»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Агусти Параха, агент защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэны, ответил, может ли футболист сменить команду в зимнее трансферное окно.

«Возможен ли уход зимой? Бальбуэна очень счастлив в «Динамо». Об этом нет смысла говорить», — цитирует агента Sport24.

Бальбуэна стал игроком «Динамо» в 2021 году. В этом сезоне 32-летний футболист принял участие в 13 матчах РПЛ.

Московская команда на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков за 16 туров.

Источник: https://sport24.ru/football/news-601433-agent-balbuena-ochen-schastliv-v-dinamo-ob-ukhode-net-smysla-govorit
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
1
Обсудить
Читайте также
Экс-чемпиона UFC арестовали по обвинению в домашнем насилии. Он избил собственного брата
Российский биатлонист Поршнев объявил о завершении карьеры в 27 лет
Число попавших в ДТП на Новорижском шоссе машин выросло до 20
Медведев высказался о причинах вмешательства США в конфликт на Украине
В Иркутске подростка убили на автобусной остановке
В США заявили об освобождении Одессы военными ВС РФ для защиты Крыма
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Ахмат» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

Тихонов выступил за возвращение к системе «весна-осень» в РПЛ: «Не надо в декабре играть в футбол»