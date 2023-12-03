Агент: «Бальбуэна счастлив в «Динамо». Об уходе нет смысла говорить»

Агусти Параха, агент защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэны, ответил, может ли футболист сменить команду в зимнее трансферное окно.

«Возможен ли уход зимой? Бальбуэна очень счастлив в «Динамо». Об этом нет смысла говорить», — цитирует агента Sport24.

Бальбуэна стал игроком «Динамо» в 2021 году. В этом сезоне 32-летний футболист принял участие в 13 матчах РПЛ.

Московская команда на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков за 16 туров.