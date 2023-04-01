Агент Бальде: «Уверен, Кейта недоволен результатом»

Агент Бальде Кейта отреагировал на ничью «Спартака» в матче 21-го тура РПЛ против «Ахмата»

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Бальде Кейта, в комментарии для «СЭ» отреагировал на ничью красно-белых в матче 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

«Уверен, что Бальде недоволен результатом. Давайте надеяться на успех в следующем матче», — сказал Пасторелло «СЭ».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Ахмат» находится на шестой строчке (33).

В следующем туре красно-белые 8 апреля примут «Динамо», а грозненцы в этот же день сыграют с «Уралом».