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Сегодня, 15:47

Агент Бальде не исключил, что документы по отстранению игрока придут к концу дисквалификации

Федерико Пасторелло, агент футболиста «Спартака» Кейта Бальде, заявил, что до сих пор не получил мотивировочную часть решения о дисквалификации его клиента.

«Не исключено, что федерация футбола Италии пришлет документы по отстранению Кейта к концу срока дисквалификации. У меня слов нет уже», — приводит слова Пасторелло Sport24.

В сентябре сенегальский футболист был отстранен на три месяца за опоздание на допинг-тест во время игры за «Кальяри».

26 августа 2022 года 27-летний Бальде присоединился к «Спартаку» на правах свободного агента.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-13-balde-do-sikh-por-ne-poluchil-motivirovochnuyu-chast-resheniya-o-svoyey-diskvalifikatsii
Бальде Кейта
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ФК Спартак (Москва)
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