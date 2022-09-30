Агент Бальде объяснил, почему игрок до сих пор не подал апелляцию на дисквалификацию

Федерико Пасторелло, агент футболиста «Спартака» Кейта Бальде, рассказал «СЭ» о том, что игрок пока не может подать апелляцию.

«К сожалению, мы все еще не получили документы с объяснением решения по отстранению. Федерация очень медленно работает. И, конечно, так как мы не знаем причин дисквалификации, то есть из-за отсутствия мотивировачной части решения, мы не можем подать апелляцию», — сказал Пасторелло «СЭ».

В субботу, 17 сентября, стало известно, что сенегалец отстранен на 3 месяца за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри». Наказание действует до 5 декабря.