Агент: «В этом сезоне Бальде показал только часть своих возможностей»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, поделился мнением о выступлении сенегальского футболиста в сезоне-2022/2023.

«К сожалению, в этом сезоне Бальде показал только часть своих возможностей — отстранение отняло много времени. Но он уже успел доказать, что является сильным футболистом и хочет помогать «Спартаку», быть максимально полезным. Кейта еще на многое способен», — приводит «РБ Спорт» слова Пасторелло.

В этом сезоне Кейта Бальде провел 15 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка за 29 туров.