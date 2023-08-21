Агент: «Думаю, Бальде останется в «Спартаке»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, высказался о будущем сенегальца.

«Что касается игры с «Зенитом», то это было решением Абаскаля, мы его не обсуждаем. Будущее Бальде? Думаю, он останется в «Спартаке», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Ранее 28-летний Бальде не попал в заявку красно-белых на матч 5-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

Сенегальский нападающий выступает за «Спартак» с августа 2022 года. В минувшем сезоне он провел 16 матчей в составе московской команды, отметился 4 голами и 1 результативной передачей. В этом сезоне на его счету 3 игры за красно-белых.