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Сегодня, 10:29

Агент Бальде — об отсутствии нападающего в заявке на матч «Спартака»: «Это надо спросить у Абаскаля»

Константин Белов
Корреспондент
Кейта Бальде.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Федерико Пасторелло, агент форварда московского «Спартака» Кейта Бальде, в разговоре с «СЭ» объяснил, почему нападающий не приехал на игру 6-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:0).

Ранее 28-летний сенегалец не попал в заявку на игру против «Зенита» (1:3) в пятом туре.

«Бальде второй матч подряд вне заявки «Спартака»? Это надо спросить у Абаскаля. Будет ли нападающий в заявке на кубковый матч с «Динамо»? Это решение тренера. Я не решаю, кто играет за «Спартак», — сказал Пасторелло «СЭ».

Бальде в этом сезоне провел 3 матча, не отличился результативными действиями.

«Спартак» после шести туров занимает 6-е место в чемпионате России, набрав 10 очков.

Кейта Бальде
Футбол
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
10
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
11
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
12
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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