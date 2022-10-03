Агент Бальде: «Итальянская федерация футбола, как всегда. От них порой приходится ждать документы больше месяца»

Агент Бальде прокомментировал ситуацию с дисквалификацией игрока на три месяца

Футбольный агент форварда «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло рассказал, что все еще не получил от Федерации футбола Италии мотивировочную часть решения о дисквалификации футболиста.

В сентябре игрок был отстранен на три месяца за опоздание на допинг-тест во время игры за «Кальяри».

«Итальянская федерация футбола, как всегда. От них порой приходится ждать документы больше месяца. Как только у нас будут мотивы отстранения Кейта, мы решим вместе со «Спартаком», что делать дальше», — цитирует Пасторелло Sport24.

Агент рассказал, что футболист переживает и старательно тренируется каждый день.

Бальде играет в составе «Спартака» с августа этого года. В московский клуб он перешел на правах свободного агента.