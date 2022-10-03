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Сегодня, 13:09

Агент Бальде: «Итальянская федерация футбола, как всегда. От них порой приходится ждать документы больше месяца»

Агент Бальде прокомментировал ситуацию с дисквалификацией игрока на три месяца
Виктория Кравченко
Кейта Бальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футбольный агент форварда «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло рассказал, что все еще не получил от Федерации футбола Италии мотивировочную часть решения о дисквалификации футболиста.

В сентябре игрок был отстранен на три месяца за опоздание на допинг-тест во время игры за «Кальяри».

«Итальянская федерация футбола, как всегда. От них порой приходится ждать документы больше месяца. Как только у нас будут мотивы отстранения Кейта, мы решим вместе со «Спартаком», что делать дальше», — цитирует Пасторелло Sport24.

Агент рассказал, что футболист переживает и старательно тренируется каждый день.

Бальде играет в составе «Спартака» с августа этого года. В московский клуб он перешел на правах свободного агента.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-03-agent-balde-italyanskaya-federatsiya-futbola-kak-vsegda-ot-nikh-poroy-prikhoditsya-zhdat-dokumenty-bolshe-mesyatsa
Бальде Кейта
ФК Спартак (Москва)
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