Агент Бальде: «Итальянская федерация футбола, как всегда. От них порой приходится ждать документы больше месяца»

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Футбольный агент форварда «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло рассказал, что все еще не получил от Федерации футбола Италии мотивировочную часть решения о дисквалификации футболиста.
В сентябре игрок был отстранен на три месяца за опоздание на допинг-тест во время игры за «Кальяри».
«Итальянская федерация футбола, как всегда. От них порой приходится ждать документы больше месяца. Как только у нас будут мотивы отстранения Кейта, мы решим вместе со «Спартаком», что делать дальше», — цитирует Пасторелло Sport24.
Агент рассказал, что футболист переживает и старательно тренируется каждый день.
Бальде играет в составе «Спартака» с августа этого года. В московский клуб он перешел на правах свободного агента.