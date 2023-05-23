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Сегодня, 13:06

Агент Бальде рассказал, что футболист не покинет «Спартак» летом

Виктория Кравченко
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Агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло заявил, что его клиент не покинет московский клуб в летнее трансферное окно.

«Нет, Бальде не будет приостанавливать свой контракт. Он не покинет летом «Спартак». Он счастлив в России», — цитирует агента «РБ Спорт».

28-летний сенегалец перешел в «Спартак» в августе 2022 года, подписав трехлетний контракт.

В этом сезоне футболист провел 14 матчей и отметился 4 голами и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бальде в 2 миллиона евро.

22 мая ФИФА разрешила легионерам еще на год приостанавливать контракты с российскими клубами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-podtverdil-chto-bal-de-ne-pokinet-spartak-letom/
Кейта Бальде
ФК Спартак (Москва)
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