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Сегодня, 10:38

Агент Бальде рассказал, что у игрока хорошие отношения с Гильермо Абаскалем

Виктория Кравченко
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Агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Фредерико Пасторелло поделился мнением о том, что думает о форме нападающего. Он также рассказал об отношениях игрока с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Кейта Бальде находится в прекрасной форме, а его отношения с главным тренером Гильермо Абаскалем можно назвать идеальными.

Не повлияют ли на его игру и мотивацию в «Спартаке» слухи, распространяемые в итальянской прессе о его семье? Сейчас с этим все хорошо, никаких проблем нет», — цитирует Пасторелло Metaratings.ru.

В составе «Спартака» сенегальский футболист провел 3 игры. Во всех матчах он выходил на замену.

 

 

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-balde-nakhoditsya-v-prekrasnoi-forme-a-ego-otnosheniya-s-abaskalem-mozhno-nazvat-idealnymi-238840/
Кейта Бальде
ФК Спартак (Москва)
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