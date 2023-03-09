Агент Бальде: «Итальянские фанаты приняли Fan ID и вернулись на стадионы»

Агент Федерико Пасторелло рассказал «СЭ» о работе аналога системы Fan ID в Италии.

«В Италии тоже действует система Fan ID. Первое время, конечно, были споры, как и в России. Но потом болельщики все оформили и вернулись на стадионы. Система полезная. По крайней мере, стало безопаснее, меньше каких-то неприятных случаев. Мнение Бальде? Он об этом особо не думает. Сфокусирован на игре в сезоне», — сказал Пасторелло «СЭ».

Паспорт болельщика действует в РПЛ с сезона-2022/23. В осенней части Fan ID функционировал на стадионах пяти клубов премьер-лиги — «Урала», «Ростова», «Крыльев Советов», «Сочи» и «Нижнего Новгорода».

С весенней части сезона для посещения матчей любой из 16 команд РПЛ необходимо оформить паспорт болельщика.