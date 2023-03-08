Агент Бальде: «Кейта надеется, что фанаты «Спартака» привыкнут к Fan ID и все равно будут приходить на стадион»

Агент Федерико Пасторелло рассказал об отношении форварда «Спартака» Кейта Бальде к введению Fan ID в РПЛ.

«У нас [в Италии] тоже есть Fan ID. Думаю, со временем и в России люди привыкнут к этой системе. Повышение безопасности в долгосрочной перспективе является положительным фактором для всех. Кейта надеется, что фанаты «Спартака» поймут это и все равно будут приходить на стадион! Их поддержка очень важна для него», — приводит Sport24 слова агента.

Паспорт болельщика действует в РПЛ с сезона-2022/23. В осенней части сезона Fan ID функционировал на стадионах пяти клубов премьер-лиги — «Урала», «Ростова», «Крыльев Советов», «Сочи» и «Нижнего Новгорода».

С весенней части сезона для посещения матчей любой из 16 команд РПЛ необходимо оформить Fan ID.