Агент Бальде рассказал, в какой физической форме находится футболист

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Агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло рассказал о физической форме его клиента, который на данный момент дисквалифицирован.
«Бальде находится в отличной форме, занимается по индивидуальной программе и с нетерпением ждет возвращения на поле. Уверен, он будет полностью готов к нужному времени. Безусловно, Кейта следит за играми команды и радуется победам «Спартака», — цитирует Пасторелло «РБ Спорт».
Бальде перешел в «Спартак» на правах свободного агента в августе 2022 года. Форвард принял участие в одном матче команды: он вышел на замену в игре 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2), провел на поле 38 минут и не отличился результативными действиями.
В сентябре 27-летнего сенегальца дисквалифицировали на 3 месяца за опоздание на допинг-тест в период выступлений за итальянский «Кальяри».
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Основные источники исследования