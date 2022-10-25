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Сегодня, 13:20

Агент Бальде рассказал, в какой физической форме находится футболист

Виктория Кравченко
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Агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло рассказал о физической форме его клиента, который на данный момент дисквалифицирован.

«Бальде находится в отличной форме, занимается по индивидуальной программе и с нетерпением ждет возвращения на поле. Уверен, он будет полностью готов к нужному времени. Безусловно, Кейта следит за играми команды и радуется победам «Спартака», — цитирует Пасторелло «РБ Спорт».

Бальде перешел в «Спартак» на правах свободного агента в августе 2022 года. Форвард принял участие в одном матче команды: он вышел на замену в игре 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2), провел на поле 38 минут и не отличился результативными действиями.

В сентябре 27-летнего сенегальца дисквалифицировали на 3 месяца за опоздание на допинг-тест в период выступлений за итальянский «Кальяри».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bal-de-kejta-nahoditsya-v-otlichnoj-forme-i-s-neterpeniem-zhdet-vozvrashheniya-na-pole/

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