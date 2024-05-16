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Сегодня, 15:07

Агент Бальде считает, что футболист не вернется в «Спартак»

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Эдуардо Мариньо, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде поделился мнением о дальнейшей судьбе футболиста. Сенегалец в текущем сезоне выступает за «Эспаньол» на правах аренды.

«Не уверен, что Бальде вернется в «Спартак» этим летом. Пока все сложно с этим», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Бальде провел за «Эспаньол» 22 матча во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бальде в 1,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
Кейта Бальде
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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