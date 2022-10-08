Агент Бальде сообщил, что мотивировку решения по отстранению игрока должны прислать на следующей неделе

Сегодня, 13:05
Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, сообщил, что на следующей неделе из Италии должны прислать мотивировочную часть решения о дисквалификации его клиента.
«На следующей неделе нам пришлют мотивировку решения по отстранению Бальде. Однако, это действительно ненормально — ждать так долго. Италия — великая страна, но с большим количеством проблем», — приводит слова Пасторелло Sport24.
В сентябре 27-летний футболист был отстранен на три месяца за опоздание на допинг-тест во время игры за «Кальяри».
Бальде присоединился к «Спартаку» в августе 2022 года.