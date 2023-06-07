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Сегодня, 10:42

Агент: «Бальде летом не покинет «Спартак»

Мария Гусева
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Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, высказался о возможном уходе игрока из московского клуба.

Ранее инсайдер Франческо Вонгола сообщил об интересе «Удинезе» к 28-летнему сенегальскому футболисту. По данным источника, итальянская команда может оформить переход форварда в летнее трансферное окно.

«То, что пишут, — чушь. Бальде не думает об Италии, он счастлив в России. Летом он не покинет «Спартак», могу это подтвердить», — цитирует «РБ Спорт» агента.

В текущем сезоне Бальде провел 16 матчей за красно-белых, забил 4 гола и сделал результативную передачу. Его контракт со «Спартаком» действует до конца июня 2025-го.

Источник: РБ Спорт
Кейта Бальде
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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