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Сегодня, 15:19

Агент Бальде отреагировал на информацию о возможном переходе игрока «Спартака» в «Удинезе»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Футболист Кейта Бальде.
Кейта Бальде.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о будущем игрока в московском клубе.

Ранее инсайдер Франческо Вонгола сообщил об интересе «Удинезе» к 28-летнему сенегальскому футболисту. По данным источника, итальянская команда может оформить переход форварда в летнее трансферное окно.

«Пишут, что Кейта летом может уйти в «Удинезе»? Бальде остается в «Спартаке» на 1000000%», — сказал Пасторелло «СЭ».

В текущем сезоне Бальде провел 16 матчей за красно-белых, забил 4 гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт со «Спартаком» действует до конца июня 2025-го.

Кейта Бальде
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Удинезе
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