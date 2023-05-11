Агент Бальде заявил, что футболист чувствует себя очень счастливым в России

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал о любви футболиста к московской команде и русской культуре.

«Бальде очень любит атмосферу в «Спартаке». Здесь он ощущает невероятное сплочение и поддержку при любых обстоятельствах. Игроки в команде как семья. Кейта восхищается русской культурой и людьми в стране в целом. Особенно ему нравится местная кухня. Он чувствует себя очень счастливым в России», — приводит Sport24 слова агента.

Бальде перешел в «Спартак» из «Кальяри» в 2022 году, подписав контракт с московской командой на три года. В текущем сезоне 28-летний сенегальский футболист провел 12 матчей за красно-белых, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.