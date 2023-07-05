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Сегодня, 16:23

Агент Бальде заявил, что футболист готов сражаться за место в составе «Спартака»

Алина Савинова
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Федерико Пасторелло, агент форварда «Спартака» Кейта Бальде, заявил, что футболист не боится конкуренции за место в составе московской команды.

«То, что «Спартак» ищет еще одного нападающего не проблема для Бальде. Кейта не боится конкуренции, он готов сражаться за место в составе и доказывать, что достоин играть за «Спартак». В прошлом сезоне Бальде не успел показать все свои возможности. Он сильный футболист, который способен на многое», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Бальде перешел в «Спартак» летом 2022 года. В минувшем сезоне 28-летний нападающий провел 16 матчей за красно-белых во всех турнирах, забил 4 гола и отметился 1 результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bal-de-ne-boitsya-konkurentsii-on-gotov-srazhat-sya-za-mesto-v-sostave-spartaka/
Кейта Бальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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