Агент Бальде заявил, что футболист может стать лучшим игроком сезона в РПЛ

Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал о физическом состоянии игрока.

«Кейта с нетерпением ждет начала второй части чемпионата. Сейчас «Спартак» наконец составит серьезную конкуренцию «Зениту». Бальде со своей стороны сделает для этого все возможное. Он в отличной форме. У него есть все для того, чтобы стать лучшим игроком сезона», — приводит слова Пасторелло Sport24.

22 февраля, «Спартак» сыграет против «Локомотива» в рамках четвертьфинала Кубка России. Начало — в 19.00 мск.