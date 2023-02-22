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Сегодня, 14:06

Агент Бальде заявил, что футболист может стать лучшим игроком сезона в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал о физическом состоянии игрока.

«Кейта с нетерпением ждет начала второй части чемпионата. Сейчас «Спартак» наконец составит серьезную конкуренцию «Зениту». Бальде со своей стороны сделает для этого все возможное. Он в отличной форме. У него есть все для того, чтобы стать лучшим игроком сезона», — приводит слова Пасторелло Sport24.

22 февраля, «Спартак» сыграет против «Локомотива» в рамках четвертьфинала Кубка России. Начало — в 19.00 мск.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-22-agent-keyta-v-otlichnoy-forme-u-nego-yest-vse-chtoby-stat-luchshim-igrokom-sezona-v-rpl
Кейта Бальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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