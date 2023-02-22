Агент Бальде заявил, что футболист может стать лучшим игроком сезона в РПЛ

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Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал о физическом состоянии игрока.
«Кейта с нетерпением ждет начала второй части чемпионата. Сейчас «Спартак» наконец составит серьезную конкуренцию «Зениту». Бальде со своей стороны сделает для этого все возможное. Он в отличной форме. У него есть все для того, чтобы стать лучшим игроком сезона», — приводит слова Пасторелло Sport24.
22 февраля, «Спартак» сыграет против «Локомотива» в рамках четвертьфинала Кубка России. Начало — в 19.00 мск.
Пит Ли
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22.02.2023