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Сегодня, 16:08

Агент Бальде заявил, что футболист уже восстановился от повреждения и поедет на сборы «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал, что футболист поедет на первый сбор красно-белых, который пройдет на подмосковной базе в Тарасовке.

«Бальде уже восстановился от повреждения, полученного в последнем туре РПЛ. Сейчас он в отличной форме. Конечно, Кейта поедет с командой сборы, он готов», — приводит слова Пасторелло «РБ Спорт»,

В этом сезоне 28-летний форвард провел за красно-белых 16 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bal-de-uzhe-vosstanovilsya-ot-povrezhdeniya-on-poedet-s-komandoj-na-sbory/
Кейта Бальде
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ФК Спартак (Москва)
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