Агент Бальде заявил, что игрок не покинет «Спартак» летом

Агент форварда «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможной продаже футболиста летом.

«Может ли Бальде летом покинуть «Спартак»? Нет», — сказал Пасторелло «СЭ».

Бальде подписал контракт со «Спартаком» в августе прошлого года. Сенегалец провел 4 матча за красно-белых, не отметившись результативными действиями. С сентября по декабрь форвард был дисквалифицирован за нарушение процедуры допинг-контроля во времена выступления за «Кальяри».