Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:34

Агент Бальде заявил, что игрок вернется в состав «Спартака» в форме

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Федерико Пасторелло, агент футболиста «Спартака» Кейта Бальде, рассказал «СЭ» о тренировках игрока во время дисквалификации.

«Ожидание окончания дисквалификации немного изматывает, но он упорно готовится к возвращению. Бальде точно успеет восстановиться», — сказал Пасторелло «СЭ».

В сентябре сенегальский футболист был отстранен на три месяца за опоздание на допинг-тест во время игры за «Кальяри».

26 августа 2022 года 27-летний Бальде присоединился к «Спартаку» на правах свободного агента.

Бальде Кейта
ФК Спартак (Москва)
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Талалаев рассказал о необычных увлечениях футболистов, которые у него играли
Дед-силач без проблем победил Монсона. Он подтягивается 70 раз и выглядит как культурист
В ДНР сообщили о проникновении в регион диверсантов из «Азова»
Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории ДНР
В Киевской области заявили об ударах по объектам инфраструктуры
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Адиев считает, что защитник «Зенита» Алип соответствует уровню РПЛ

В «Химках» опровергли слухи о возможном возвращении Юрана в клуб