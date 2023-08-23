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Сегодня, 16:51

Агент Бальде заявил, что нападающий недоволен игровым временем в «Спартаке»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло ответил на вопрос «СЭ» об игровом времени футболиста. Ранее Бальде не попал в заявку «Спартака» на матч 5-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:3).

«Конечно, Кейта недоволен ситуацией с игровым временем в команде. Но он профессионал, поэтому принимает решение главного тренера», — сказал Пасторелло «СЭ».

28-летний сенегальский форвард выступает за «Спартак» с августа 2022 года. В минувшем сезоне он провел 16 матчей в составе московской команды, отметился 4 голами и 1 результативной передачей. В этом сезоне на его счету 3 игры за красно-белых.

Кейта Бальде
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
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 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
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 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
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 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
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 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
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 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
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 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
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 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
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 - : -
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Зенит – Урал
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27.08 17:30
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