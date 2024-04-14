Агент Банатин: «Все теряют очки. Можно посмотреть на «Спартак» — там вообще ФК «Голливуд»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал «СЭ» игру железнодорожников в матче 23-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:3).

«Дима после игры был очень расстроен. Надо дать время эмоциями уйти. Однако после таких матчей жизнь не заканчивается, чемпионат набрал обороты, скоро финишная прямая, самое интересное только начинается. Да, «Локомотив» потерял очки, но все их теряют. Можно посмотреть, например, на «Спартак». Там вообще ФК «Голливуд» — сказал Банатин «СЭ».

ЦСКА набрал 37 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (37) занимает пятую строчку, уступая армейцам по дополнительным показателям.

«Спартак» идет шестым в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками. В воскресенье, 14 апреля клуб объявил об отставке главного тренера Гильермо Абаскаля.