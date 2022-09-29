Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

29 сентября, 17:12

Агент Барача и Каймакова назвал, в каком случае футболисты покинут российские клубы

Агент Стипе Лапич заявил, что Матео Барач и Михаил Каймаков остаются в своих клубах — «Крыльях Советов» и «Торпедо» соответственно.

«Барач и Каймаков уйдут только в случае остановки чемпионата, — приводит «РБ Спорт» слова Лапич. — Куда? Варианты есть. Но я вообще не хочу даже думать об этом. Цель была — прийти в Россию и остаться, чтобы все было нормально».

28-летний хорват Барач провел в нынешнем сезоне 7 матчей в составе «Крыльев Советов». На счету 24-летнего игрока сборной Молдавии Каймакова 4 матча за «Торпедо».

Источник: bookmaker-ratings.ru
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Торпедо (Москва)
Матео Барач
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Александр Мостовой допустил переход Андрея Мостового в клуб серии А

Агент Кучаева: «Константин хотел бы получать больше игрового времени в ЦСКА»