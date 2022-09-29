Агент Барача и Каймакова назвал, в каком случае футболисты покинут российские клубы

Агент Стипе Лапич заявил, что Матео Барач и Михаил Каймаков остаются в своих клубах — «Крыльях Советов» и «Торпедо» соответственно.

«Барач и Каймаков уйдут только в случае остановки чемпионата, — приводит «РБ Спорт» слова Лапич. — Куда? Варианты есть. Но я вообще не хочу даже думать об этом. Цель была — прийти в Россию и остаться, чтобы все было нормально».

28-летний хорват Барач провел в нынешнем сезоне 7 матчей в составе «Крыльев Советов». На счету 24-летнего игрока сборной Молдавии Каймакова 4 матча за «Торпедо».