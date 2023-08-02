Агент Барача рассказал, что у игрока есть предложения от зарубежных клубов

Агент Стипе Лапич, представляющий интересы защитника «Крыльев Советов» Матео Барача, высказался о будущем своего клиента.

«Матео чувствует себя очень хорошо и готов ждать свой шанс. И когда он получит шанс, будет лучшим на поле, увидите. Есть ли предложения? Конечно, есть, но Барач хочет показать себя в России», — цитирует Лапича «РБ Спорт».

29-летний хорват перешел в самарский клуб летом прошлого года. Он провел за «Крылья» 20 матчей, отметившись одним голом. Ранее Барач играл за «Сочи».