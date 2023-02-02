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Сегодня, 18:51

Агент Барача сомневается, что у «Остенде» не хватит денег на выкуп Матео Барача

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Стипе Лапич рассказал, как был осуществлен переход Матео Барача в «Остенде».

«Из «Остенде» мне позвонили в последний день трансферного окна, часов в десять утра. Я находился в Турции, тут же поехал в расположение «Крыльев Советов». Сначала в клубе ответили отказом, но затем сказали — если игрок считает, что для него так будет лучше, мы готовы пойти навстречу. Я же не хотел, чтобы к нам возникли какие-то претензии. Матео пообщался с тренером, с руководством. Он сказал, что хочет выходить на поле не через матч или в кубке, а хочет получать постоянную игровую практику. «Крылья» оставили окончательное решение за Барачем. Вот честно, я работал со множеством команд, и просто удивлен отношением спортивного сектора «Крыльев Советов». «Остенде» имеет право выкупа. Они сейчас платят ему зарплату, но мое мнение — им будет тяжело его выкупить, не потянут по финансам. Может быть, за его трансфер зацепится какая-то другая команда. За аренду «Крылья Советов» получили 250 тысяч евро», — приводит слова Лапича «РБ Спорт».

Барач выступал за самарский клуб с февраля 2022 года в аренде из «Сочи», а летом права на игрока были выкуплены. Всего за «Крылья» он сыграл 18 матчей и забил 1 гол.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-baracha-vryad-li-ostende-potyanet-vy-kup-mateo/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Остенде
Матео Барач
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