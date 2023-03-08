0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:06

Агент: «Барач играет очень здорово в «Остенде», но он хотел бы вернуться в Россию»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Агент Стипе Лапич, представляющий интересы хорватского защитника Матео Барача, рассказал об адаптации футболиста в «Остенде».

«Барач играет очень здорово, его очень ценят в «Остенде». Когда он только пришел в клуб, то был не готов, и в этом Матео согласился с тренером. Ему нужно было потренироваться 2-3 недели, чтобы догнать остальных. Он занимался дополнительно и сейчас уже выходит с первых минут. Ему все нравится, но и в России для Барача все было на топ-уровне, его все устраивало в «Крыльях Советов». Он до последнего момента думал, уйти или нет. Потом сел с тренером и объяснил, что если будет играть во всех матчах, то останется, если нет, то лучше поехать на полгода в аренду. Он просто хотел больше игровой практики», — приводит «РБ Спорт» слова Лапича.

Также он ответил на вопрос, готов ли Барач летом вернуться в «Крылья Советов».
«Конечно! Он хотел бы вернуться в Россию», — добавил агент.

В текущем сезоне хорватский футболист провел 12 матчей в составе «Крыльев Советов». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-baracha-mateo-zdorovo-igraet-v-ostende-no-on-hotel-by-eshhe-vernut-sya-v-rossiyu/
ФК Крылья Советов (Самара)
Матео Барач
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бросила спорт и вышла замуж за датчанина. Выбор звезды российского керлинга
Объятия Трусовой и Кондратюка, растерянная Валиева. Главные фото финала «Гран-при России»
Песков прокомментировал статью NYT с разведданными по диверсии на «Северных потоках»
Журналистку Daily Mail шокировали прилавки российских магазинов после года санкций
Освобожденный российский военный рассказал об ужасах украинского плена
Российские военнослужащие предотвратили попытку прорыва ВСУ
Популярное видео
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В контракте Сперцяна с «Краснодаром» прописана сумма отступных в размере 15 миллионов евро

Спортивный директор «Оренбурга» заявил, что Ондуа находится в шорт-листе клуба