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Сегодня, 14:15

Агент Барбоза: «Неймар в «Зените»? Там много бразильцев, подходящая для него атмосфера»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Известный футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о будущем нападающего «Аль-Хиляля» Неймара.

«Неймар в «Зените»? Такой вариант нельзя исключать. На самом деле я думаю, что «Зенит» — один из тех клубов, которые могут быть интересны Неймару, потому что у него там есть друзья бразильцы. Это играет большую роль — ему просто необходима такая атмосфера. Но этот трансфер был бы более реальным, если бы не «Интер Майами», в котором играет Месси. Думаю, это его цель номер один.

Для Неймара период в Саудовской Аравии стал большим разочарованием, ему там было совсем неинтересно. Наверное, он расторгнет контракт и уедет либо в Бразилию, либо в США. А трансфер в «Зенит» в будущем — почему нет? Если сделают предложение, он его обязательно рассмотрит и будет учитывать тот факт, что там играют бразильцы», — сказал Барбоза «РБ Спорт».

Неймар выступает за саудовский «Аль-Хиляль» с лета 2023 года. Из-за травм футболист провел всего 7 матчей за клуб, отметившись голом и 3 ассистами.

Источник: РБ Спорт
Неймар Сантос
ФК Зенит
Паулу Барбоза
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