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Агент Барбоза: «Интерес клубов АПЛ к Пиняеву не означает, что они хотят его купить»

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Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал новость об интересе клубов АПЛ к фланговому полузащитнику «Локомотива» Сергею Пиняеву.

Ранее сообщалось о том, что 19-летнего россиянина хотят подписать «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

«Скорее всего, интерес к Пиняеву точно есть, так как Сергей очень хороший игрок. Но я не думаю, что они сделают какое-либо предложение. То, что клубы за ним следят, не значит, что они его хотят купить. Любой талантливый игрок может выступать в любой стране.

Конечно, стажировка в «МЮ» может повлиять, но сейчас смотрят на то, как футболист играет за клуб и сборную России. Что касается санкций, то если есть интересный игрок и очень большое желание, то все может быть», — цитирует агента Metaratings.ru.

В текущем сезоне Пиняев провел 31 матч за «Локомотив», в которых забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро. Контракт хавбека с железнодорожниками рассчитан до конца декабря 2026 года.

Источник: Metaratings.ru
Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Ливерпуль
ФК Локомотив (Москва)
ФК Манчестер Сити
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Челси
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