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Сегодня, 16:00

Агент Барбоза назвал демарш Бителло классической бразильской историей

Владислав Маслов
Корреспондент
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Известный футбольный агент Паулу Барбоза высказался о будущем полузащитника «Динамо» Бителло.

Ранее бразилец не явился на сборы бело-голубых в установленное время. СМИ сообщали, что он намерен покинуть российский клуб и играть на родине.

«Это классическая история, которая происходит с бразильскими игроками — не только в РПЛ. Молодые бразильцы часто попадают в такие истории, это особенность менталитета. Они думают, что могут таким образом решить спортивный вопрос. Но чаще всего это просто стихийный бунт, который ни к чему не приводит.

Станет ли уход Бителло потерей для «Динамо»? Потеря одного из ключевых игроков по ходу сезона — это всегда очень неприятно. Но у «Динамо» есть опытные специалисты, которые знают, какие варианты найти на рынке, чтобы заменить Бителло. Конечно, зимой найти такого игрока намного сложнее и дороже, чем летом, да и адаптация займет некоторое время. Более целесообразным будет подписать игрока из РПЛ. Но в случае с «Динамо» все зависит только от них — они могут и не продавать Бителло, игрок обязан выполнять условия контракта и вернуться в расположение команды. Так что сейчас все зависит от того, какое решение примет «Динамо», — сказал Барбоза «РБ Спорт».

В текущем сезоне Бителло принял участие в 15 матчах РПЛ и сделал восемь голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Источник: РБ Спорт
ФК Динамо (Москва)
Бителло
Паулу Барбоза
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