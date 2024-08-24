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Сегодня, 07:46

Агент Барбоза назвал отличным решение «Зенита» продлить контракты с Венделом и Клаудиньо

Ана Горшкова
Корреспондент
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Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал продление контрактов с футболистами «Зенита» Венделом и Клаудиньо.

23 августа клуб объявил, что новые контракты игроков рассчитаны до конца сезона-2027/28 с возможностью продления соглашений еще на один сезон.

«Отличное решение для «Зенита» и для самих футболистов. Значит, обе стороны были заинтересованы в этом. С точки зрения клуба, это вложение в будущее, так как «Зенит» сможет получить прибыль от возможной продажи. Но в ближайший год они точно не уйдут», — приводит слова Барбозы Metaratings.ru.

Источник: Metaratings.ru
Клаудиньо
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
Паулу Барбоза
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