Агент Барбоза назвал условие перехода Батракова в большой европейский клуб

Футбольный агент Паулу Барбоза в комментарии «СЭ» высказался о результативности полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

На данный момент футболист набрал 13 результативных баллов (7+6 по системе «гол+пас») и является лучшим по этому показателю в Европе.

— Батраков доказывает своей игрой, что он может вести команду за собой. Мы все видим, что он может на поле и что он дает «Локомотиву». Это молодой игрок, которому нужно не останавливаться и все время развиваться, чтобы оставаться лучшим на своей позиции. Нужно, чтобы он и дальше продолжал демонстрировать класс, и тогда, я уверен, он сможет продолжить карьеру в большом клубе. Возможно, европейском, — сказал Барбоза «СЭ».

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел за «Локомотив» 14 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 7 забитых мячей и 6 результативных передач. После 11 сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на 2-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 27 очками.

Даниил Нахлесткин