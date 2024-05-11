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Сегодня, 07:05

Паулу Барбоза: «Я бы не сказал, что трансфер Фернандеса в «Зенит» провальный»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Португальский агент Паулу Барбоза заявил, что не считает переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит» провальным.

«Я бы не сказал, что трансфер провальный. Все зависит от того, когда он восстановится. Если он еще будет играть в чемпионате, это хороший фактор. Учитывая целый ряд обстоятельств, могут быть определенные трудности с точки зрения сделки. Думаю, что он — важный игрок. У него большой опыт. Во всех командах всегда нужны опытные игроки», — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы.

Фернандес перешел в «Зенит» в июле 2023 года. В сезоне-2023/24 33-летний футболист принял участие в 18 матчах команды во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

8 мая появилась информация о том, что Фернандес больше не выйдет на поле в сезоне-2023/24 из-за проблем со здоровьем. На следующий день, 9 мая сообщалось, что игрок может завершить карьеру.

Источник: РБ Спорт
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