Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:42

Агент Барбоза оценил игру Клаудиньо в текущем сезоне

Алина Савинова
Telegram Дзен

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Клаудиньо в нынешнем сезоне.

«Клаудиньо — замечательный футболист, который всегда работает на команду и может принести результат. Если говорить про текущую ситуацию, все игроки бывают в хорошей и плохой формах. Думаю, в ближайших матчах Клаудиньо покажет, что с ним все в порядке», — цитирует Барбозу Metaratings.ru.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В текущем сезоне 27-летний бразилец провел 30 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, отметившись 4 голами и 6 результативными передачами. Контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня 2027 года.

Источник: Metaratings.ru
Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Паулу Барбоза
1
0
Читайте также
МОК не допустил Садулаева до лицензионного турнира
Кучеров обновил российский рекорд по очкам в одном сезоне НХЛ
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
Форварду ярославцев пообещали отомстить за покалеченного вратаря. Что произошло после матча «Локомотив» - «Трактор»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: Адиев будет совмещать посты в «Ахмате» и сборной Казахстана