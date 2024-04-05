Агент Барбоза оценил игру Клаудиньо в текущем сезоне

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Клаудиньо в нынешнем сезоне.

«Клаудиньо — замечательный футболист, который всегда работает на команду и может принести результат. Если говорить про текущую ситуацию, все игроки бывают в хорошей и плохой формах. Думаю, в ближайших матчах Клаудиньо покажет, что с ним все в порядке», — цитирует Барбозу Metaratings.ru.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В текущем сезоне 27-летний бразилец провел 30 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, отметившись 4 голами и 6 результативными передачами. Контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня 2027 года.