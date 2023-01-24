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Сегодня, 21:40

Агент Барбоза оценил переход в «Спартак» защитника Томаша Тавареша

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал трансфер защитника «Бенфики» Томаша Тавареша в «Спартак».

«Тавареш — очень хорошее приобретение для «Спартака». Томаш — молодой, быстрый и выносливый игрок. Так же большим плюсом является то, что его знает Абаскаль — они уже работали вместе. Именно поэтому он перешел в «Спартак», у них отличные взаимоотношения с тренером.

В «Бенфике» он получал мало игрового времени, а потом получил травму. Сейчас он полностью восстановился и чувствует себя очень хорошо», — цитирует Барбозу Sport24.

«Спартак» 24 января официально оформил трансфер парагвайского защитника Алексиса Дуарте и португальца Томаша Тавареша.

Контракт с молодым парагвайцем подписан до 2027 года, у Тавареша — до 2026 с опцией продления на один год.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-24-paulu-barboza-tavareshu-budet-slozhno-privyknut-k-rpl-dlya-igry-v-rossii-nuzhen-zheleznyy-kharakter
ФК Спартак (Москва)
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